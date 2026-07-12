U udesu kombija na putu Kotor-Nikšić jedna osoba poginula, 17 povređeno

Sputnik pre 14 minuta
U udesu kombija na putu Kotor-Nikšić jedna osoba poginula, 17 povređeno

Jedna osoba je poginula, a 17 je povređeno u udesu koji se dogodio u mestu Lipci, kada je na putu Kotor-Nikšić kombi sleteo sa puta, prenose crnogorski mediji, pozivajući se na izvor iz policije.

Kako je za Radio Kotor izjavio komandir Službe zaštite i spasavanja Kotor, Maksim Mandić, ukupno 17 putnika je povređeno, dok je jedna osoba podlegla povredama u Specijalnoj bolnici "Vaso Ćuković" u Risnu. U akciji spasavanja učestvovalo je ukupno 20 vatrogasaca sa šest vatrogasnih vozila. Pored pripadnika Službe zaštite i spasavanja Kotor i Dobrovoljnog vatrogasnog društva "Bogoljub Brezić" iz Perasta, pomoć su pružila i dva vatrogasca sa jednim vozilom iz
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

U udesu kombija na putu Kotor-Nikšić jedna osoba poginula, 17 povređeno

U udesu kombija na putu Kotor-Nikšić jedna osoba poginula, 17 povređeno

Insajder pre 14 minuta
Poginula jedna osoba, povređeno 17 u saobraćajnoj nesreći kod Lipaca na deonici Kotor–Nikšić

Poginula jedna osoba, povređeno 17 u saobraćajnoj nesreći kod Lipaca na deonici Kotor–Nikšić

Newsmax Balkans pre 5 minuta
U udesu kombija na putu Kotor-Nikšić jedna osoba poginula, 17 povređeno

U udesu kombija na putu Kotor-Nikšić jedna osoba poginula, 17 povređeno

RTV pre 14 minuta
Minibus sleteo sa puta kod Risna: Jedna osoba poginula, 17 povređenih

Minibus sleteo sa puta kod Risna: Jedna osoba poginula, 17 povređenih

Radio 021 pre 20 minuta
Teška saobraćajna nesreća kod Kotora: Kombi pun putnika sleteo s puta, jedna osoba poginula, 17 povređeno

Teška saobraćajna nesreća kod Kotora: Kombi pun putnika sleteo s puta, jedna osoba poginula, 17 povređeno

Dnevnik pre 14 minuta
Udes na putu Kotor–Nikšić dobio tragičan epilog: Jedna osoba preminula, 17 povređeno

Udes na putu Kotor–Nikšić dobio tragičan epilog: Jedna osoba preminula, 17 povređeno

Nova pre 1 sat
Kombi potpuno smrskan, ima mrtvih! Potresne slike sa mesta nesreće na putu Kotor - Nikšić u kojoj je povređeno čak 17 osoba…

Kombi potpuno smrskan, ima mrtvih! Potresne slike sa mesta nesreće na putu Kotor - Nikšić u kojoj je povređeno čak 17 osoba: 20 vatrogasca izvlačilo povređene iz vozila

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Crna GoraKotorhronikadruštvoRegion

Regioni, najnovije vesti »

Press: Slobodan Cvejić (12.7.2026)

Press: Slobodan Cvejić (12.7.2026)

N1 Info pre 39 minuta
U udesu kombija na putu Kotor-Nikšić jedna osoba poginula, 17 povređeno

U udesu kombija na putu Kotor-Nikšić jedna osoba poginula, 17 povređeno

Insajder pre 14 minuta
Poginula jedna osoba, povređeno 17 u saobraćajnoj nesreći kod Lipaca na deonici Kotor–Nikšić

Poginula jedna osoba, povređeno 17 u saobraćajnoj nesreći kod Lipaca na deonici Kotor–Nikšić

Newsmax Balkans pre 5 minuta
U udesu kombija na putu Kotor-Nikšić jedna osoba poginula, 17 povređeno

U udesu kombija na putu Kotor-Nikšić jedna osoba poginula, 17 povređeno

RTV pre 14 minuta
Kada te firma u kojoj 20 godina radiš iznenadi!

Kada te firma u kojoj 20 godina radiš iznenadi!

Prokuplje press pre 30 minuta