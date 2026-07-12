U udesu kombija na putu Kotor-Nikšić jedna osoba poginula, 17 povređeno

Jedna osoba je poginula, a 17 je povređeno u udesu koji se dogodio u mestu Lipci, kada je na putu Kotor-Nikšić kombi sleteo sa puta, prenose crnogorski mediji, pozivajući se na izvor iz policije.

Kako je za Radio Kotor izjavio komandir Službe zaštite i spasavanja Kotor, Maksim Mandić, ukupno 17 putnika je povređeno, dok je jedna osoba podlegla povredama u Specijalnoj bolnici "Vaso Ćuković" u Risnu. U akciji spasavanja učestvovalo je ukupno 20 vatrogasaca sa šest vatrogasnih vozila. Pored pripadnika Službe zaštite i spasavanja Kotor i Dobrovoljnog vatrogasnog društva "Bogoljub Brezić" iz Perasta, pomoć su pružila i dva vatrogasca sa jednim vozilom iz