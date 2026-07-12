Evo gde pljušti i grmi ovog jutra: Ovi delovi Srbije biće sledeći na udaru

Ovog jutra preko severa Srbije i Beograda premešta se oblačni sistem sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

U nastavku jutra ovaj sistem nastaviće put dalje prema istoku preko severa Šumadije, Pomoravlja, Podunavlja i Braničevskog okruga. Trenutne temperature kreću se od 18 do 24°C, u Beogradu je 21°C. Zlatibor meri 17, Kopaonik 16, a Sjenica 15 stepeni. Od podneva u Vojvodini će biti suvo, dok se južnije od Save i Dunava očekuju kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Prema večeri sa severa razvedravanje. Maksimalna temperatura biće danas od 26 na jugu Srbije do 32°C na severu