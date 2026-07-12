Evo ko je osumnjičeni za napad na devojku kod Vukovog spomenika: Zverski je ubadao nožem po telu i vratu!

Telegraf pre 10 minuta  |  Telegraf.rs/ Blic
Evo ko je osumnjičeni za napad na devojku kod Vukovog spomenika: Zverski je ubadao nožem po telu i vratu!

Andrej R. (22) uhapšen je zbog sumnje da je u subotu uveče, oko 21.30 časova, u parku kod Vukovog spomenika u Beogradu nožem teško povredio dvadesetogodišnju T.

P, koja se nalazi u bolnici i lekari joj se bore za život. Prema dosadašnjim informacijama, napadu je prethodila svađa, a osumnjičeni i žrtva su se neposredno pre toga nalazili u istom kafiću. Nakon rasprave, kako se sumnja, Andrej R. je devojci prišao u parku i naneo joj više ubodnih rana, među kojima i tešku povredu vrata. Povređena je hitno prevezena u Urgentni centar, gde je odmah primljena na reanimaciju. Nakon napada usledila je opsežna potraga, tokom koje su
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Otkriveno ko je krvnički izbo devojku (20) kod Vukovog spomenika. Andrej R. pri hapšenju odbio da sarađuje sa policijom: Žrtvi…

Otkriveno ko je krvnički izbo devojku (20) kod Vukovog spomenika. Andrej R. pri hapšenju odbio da sarađuje sa policijom: Žrtvi se bore za život.

Blic pre 30 minuta
Otkriveno ko je krvnički izbo devojku (20) kod Vukovog spomenika! Odbio da sarađuje sa policijom (foto)

Otkriveno ko je krvnički izbo devojku (20) kod Vukovog spomenika! Odbio da sarađuje sa policijom (foto)

Kurir pre 6 minuta
Poznato ko je napadač koji je izbo nožem devojku kod Vukovog spomenika: Andrej pri hapšenju odbio da sarađuje sa policijom

Poznato ko je napadač koji je izbo nožem devojku kod Vukovog spomenika: Andrej pri hapšenju odbio da sarađuje sa policijom

Nova pre 10 minuta
Otkriveno ko je izbo devojku (20) kod Vukovog spomenika: Novi detalji slučaja koji je šokirao i policiju

Otkriveno ko je izbo devojku (20) kod Vukovog spomenika: Novi detalji slučaja koji je šokirao i policiju

Mondo pre 10 minuta
"Videla sam policajce kako jure nekog": Otkriveno šta je prethodilo napadu kod Vukovog spomenika, devojka izbodena nožem

"Videla sam policajce kako jure nekog": Otkriveno šta je prethodilo napadu kod Vukovog spomenika, devojka izbodena nožem

Nova pre 1 sat
Otkriveno šta je prethodilo stravičnom napadu kod Vukovog spomenika: Povređena devojka (20) i dalje u kritičnom stanju

Otkriveno šta je prethodilo stravičnom napadu kod Vukovog spomenika: Povređena devojka (20) i dalje u kritičnom stanju

Mondo pre 45 minuta
Otkrivamo najnovije detalje krvave drame kod Vukovog spomenika: Evo šta je prethodilo ubadanju devojke (20) kojoj se lekari…

Otkrivamo najnovije detalje krvave drame kod Vukovog spomenika: Evo šta je prethodilo ubadanju devojke (20) kojoj se lekari bore za život (foto)

Kurir pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

PolicijabeogradVukov spomenikurgentni centar

Hronika, najnovije vesti »

Otkriveno ko je krvnički izbo devojku (20) kod Vukovog spomenika. Andrej R. pri hapšenju odbio da sarađuje sa policijom: Žrtvi…

Otkriveno ko je krvnički izbo devojku (20) kod Vukovog spomenika. Andrej R. pri hapšenju odbio da sarađuje sa policijom: Žrtvi se bore za život.

Blic pre 30 minuta
Otkriveno ko je izbo devojku (20) kod Vukovog spomenika: Novi detalji slučaja koji je šokirao i policiju

Otkriveno ko je izbo devojku (20) kod Vukovog spomenika: Novi detalji slučaja koji je šokirao i policiju

Mondo pre 10 minuta
Otkriveno ko je krvnički izbo devojku (20) kod Vukovog spomenika! Odbio da sarađuje sa policijom (foto)

Otkriveno ko je krvnički izbo devojku (20) kod Vukovog spomenika! Odbio da sarađuje sa policijom (foto)

Kurir pre 6 minuta
Vatrogasci kod Pirota spasili povređenog nakon prevrtanja traktora na nepristupačnom terenu

Vatrogasci kod Pirota spasili povređenog nakon prevrtanja traktora na nepristupačnom terenu

Newsmax Balkans pre 1 minut
Poznato ko je napadač koji je izbo nožem devojku kod Vukovog spomenika: Andrej pri hapšenju odbio da sarađuje sa policijom

Poznato ko je napadač koji je izbo nožem devojku kod Vukovog spomenika: Andrej pri hapšenju odbio da sarađuje sa policijom

Nova pre 10 minuta