Evo ko je osumnjičeni za napad na devojku kod Vukovog spomenika: Zverski je ubadao nožem po telu i vratu!

Andrej R. (22) uhapšen je zbog sumnje da je u subotu uveče, oko 21.30 časova, u parku kod Vukovog spomenika u Beogradu nožem teško povredio dvadesetogodišnju T.

P, koja se nalazi u bolnici i lekari joj se bore za život. Prema dosadašnjim informacijama, napadu je prethodila svađa, a osumnjičeni i žrtva su se neposredno pre toga nalazili u istom kafiću. Nakon rasprave, kako se sumnja, Andrej R. je devojci prišao u parku i naneo joj više ubodnih rana, među kojima i tešku povredu vrata. Povređena je hitno prevezena u Urgentni centar, gde je odmah primljena na reanimaciju. Nakon napada usledila je opsežna potraga, tokom koje su