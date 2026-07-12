Haland besan posle ispadanja za SP, prozvao sudije i pokrenuo veliko pitanje

Telegraf pre 19 minuta  |  Telegraf.rs
Haland besan posle ispadanja za SP, prozvao sudije i pokrenuo veliko pitanje

Otac Erlinga Halanda, nekadašnji fudbaler Alf-Inge Haland, žestoko je kritikovao suđenje posle poraza Norveške od Engleske rezultatom 2:1 posle produžetaka u četvrtfinalu Svetskog prvenstva.

Norvežani su poveli u prvom poluvremenu golom Andreasa Šjelderupa, ali je Engleska preokrenula zahvaljujući dvostrukom strelcu Džudu Belingemu, koji je pogodio i u produžetku za plasman svog tima u polufinale. Porazom u Majamiju završena je istorijska kampanja Norveške na Mundijalu, pošto je reprezentacija prvi put stigla do četvrtfinala Svetskog prvenstva. Nakon utakmice Alf-Inge Haland nije krio nezadovoljstvo odlukama arbitara, smatrajući da je njegov tim
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