Haland besan posle ispadanja za SP, prozvao sudije i pokrenuo veliko pitanje

Otac Erlinga Halanda, nekadašnji fudbaler Alf-Inge Haland, žestoko je kritikovao suđenje posle poraza Norveške od Engleske rezultatom 2:1 posle produžetaka u četvrtfinalu Svetskog prvenstva.

Norvežani su poveli u prvom poluvremenu golom Andreasa Šjelderupa, ali je Engleska preokrenula zahvaljujući dvostrukom strelcu Džudu Belingemu, koji je pogodio i u produžetku za plasman svog tima u polufinale. Porazom u Majamiju završena je istorijska kampanja Norveške na Mundijalu, pošto je reprezentacija prvi put stigla do četvrtfinala Svetskog prvenstva. Nakon utakmice Alf-Inge Haland nije krio nezadovoljstvo odlukama arbitara, smatrajući da je njegov tim