Iran bombardovao Jordan, Kuvajt i Bahrein!

Nakon novih američkih napada na Iran, Teheran je uzvratio udarima na vojne objekte SAD u Jordanu, Kuvajtu i Bahreinu, preneli su iranski mediji.

Revolucionarna garda Irana (IRGC) i iranska vojska upozorili su da će "svaka dalja akcija SAD izazvati oštriju odmazdu", prenosi iranska državna televizija PressTV. U jutrošnjem saopštenju IRGC navodi se da su Sjedinjene Američke Države pokušale "ponovo da testiraju ono što je već testirano" nametanjem svoje volje vladi Omana i izazivanjem tenzija kroz "ilegalnu plovidbu nekoliko brodova južno od Ormuskog moreuza". U saopštenju se dalje navodi da su SAD pokrenule