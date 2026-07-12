Iran bombardovao Jordan, Kuvajt i Bahrein!

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs/Tanjug
Iran bombardovao Jordan, Kuvajt i Bahrein!

Nakon novih američkih napada na Iran, Teheran je uzvratio udarima na vojne objekte SAD u Jordanu, Kuvajtu i Bahreinu, preneli su iranski mediji.

Revolucionarna garda Irana (IRGC) i iranska vojska upozorili su da će "svaka dalja akcija SAD izazvati oštriju odmazdu", prenosi iranska državna televizija PressTV. U jutrošnjem saopštenju IRGC navodi se da su Sjedinjene Američke Države pokušale "ponovo da testiraju ono što je već testirano" nametanjem svoje volje vladi Omana i izazivanjem tenzija kroz "ilegalnu plovidbu nekoliko brodova južno od Ormuskog moreuza". U saopštenju se dalje navodi da su SAD pokrenule
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

CENTCOM: SAD izvele treću rundu napada na Iran, pogođeno 140 ciljeva

CENTCOM: SAD izvele treću rundu napada na Iran, pogođeno 140 ciljeva

Insajder pre 13 minuta
BLISKOISTOČNI SUKOB: Treći talas napada SAD na Iran, pogođeno 140 ciljeva; Teheran uzvratio u Jordanu, Kuvajtu i Bahreinu

BLISKOISTOČNI SUKOB: Treći talas napada SAD na Iran, pogođeno 140 ciljeva; Teheran uzvratio u Jordanu, Kuvajtu i Bahreinu

RTV pre 23 minuta
Treća serija napada SAD na Iran, pogođeno 140 ciljeva; Teheran uzvratio u Jordanu, Kuvajtu i Bahreinu

Treća serija napada SAD na Iran, pogođeno 140 ciljeva; Teheran uzvratio u Jordanu, Kuvajtu i Bahreinu

RTS pre 28 minuta
SAD izvele treću rundu napada na Iran, pogođeno 140 ciljeva

SAD izvele treću rundu napada na Iran, pogođeno 140 ciljeva

Politika pre 8 minuta
Sproveli surovu odmazdu: Iran bombardovao Jordan, Kuvajt i Bahrein

Sproveli surovu odmazdu: Iran bombardovao Jordan, Kuvajt i Bahrein

Mondo pre 1 sat
Eskalacija; SAD izvele masovne udare

Eskalacija; SAD izvele masovne udare

B92 pre 1 sat
Nakon američkih napada Iran uzvratio po objektima SAD u Jordanu, Kuvajtu i Bahreinu

Nakon američkih napada Iran uzvratio po objektima SAD u Jordanu, Kuvajtu i Bahreinu

Politika pre 58 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

IranTeheranKuvajtBahreinsjedinjene američke države

Svet, najnovije vesti »

CENTCOM: SAD izvele treću rundu napada na Iran, pogođeno 140 ciljeva

CENTCOM: SAD izvele treću rundu napada na Iran, pogođeno 140 ciljeva

Insajder pre 13 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Troje ranjeno u napadu ruskih dronova na Harkov; Tanker oštećen u napadu ukrajinskog drona u Rostovskoj…

UKRAJINSKA KRIZA: Troje ranjeno u napadu ruskih dronova na Harkov; Tanker oštećen u napadu ukrajinskog drona u Rostovskoj oblasti

RTV pre 18 minuta
Žene u Evropi zarađuju manje, ali ih u penziji čeka još veći jaz: Evo gde je razlika najveća

Žene u Evropi zarađuju manje, ali ih u penziji čeka još veći jaz: Evo gde je razlika najveća

Euronews pre 23 minuta
BLISKOISTOČNI SUKOB: Treći talas napada SAD na Iran, pogođeno 140 ciljeva; Teheran uzvratio u Jordanu, Kuvajtu i Bahreinu

BLISKOISTOČNI SUKOB: Treći talas napada SAD na Iran, pogođeno 140 ciljeva; Teheran uzvratio u Jordanu, Kuvajtu i Bahreinu

RTV pre 23 minuta
„Put ka iskupljenju“: Politički analitičar o kriminalcima sa fronta koji su promenili način na koji Putin promoviše rat

„Put ka iskupljenju“: Politički analitičar o kriminalcima sa fronta koji su promenili način na koji Putin promoviše rat

Danas pre 23 minuta