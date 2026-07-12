Majka joj preminula od raka pre 2 godine, ona osvojila Vimbldon, jedini grend slem na kojem Ivana nije bila

Linda Noskova je osvojila prvi Grend slem u karijeri, pošto je juče u finalu Vimbldona savladala sunarodnicu Karolinu Muhovu sa 2:1 u setovima (6:2, 5:7, 6:3).

Međutim, pored same pobede, ceo svet priča o njenoj izjavi posle samog osvajanja, kada je trofej posvetila majci koja je preminula od raka pre dve godine. - Postoji još jedna osoba kojoj želim da zahvalim, a to je moja mama. Sigurno danas ne bih stajala ovde bez nje. Hvala ti - rekla je Noskova. Njena majka Ivana je preminula posle borbe sa teškom bolešću, samo dan pre nastupa njene ćerke na Vimbldonu 2024. godine. Ono što mnogi nisu znali, jeste da je turnir u