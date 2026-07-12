Neočekivana šampionka Vimbldona rastužila čitav svet, pomenula mamu, svi su plakali

Tragična smrt pred Vimbldon

Češka teniserka Linda Noskova osvojila je prvi grend slem trofej u karijeri, pošto je u finalu Vimbldona savladala sunarodnicu Karolinu Muhovu rezultatom 6:2, 5:7, 6:3. Ipak, mnogo više od same pobede dirnule su njene reči nakon meča, kada je trofej posvetila pokojnoj majci. Noskova je odigrala odlično prvo set, a u drugom je vodila 5:2 i imala čak četiri meč lopte. Muhova je uspela da se vrati, osvoji pet uzastopnih gemova i izbori treći set, ali je 21-godišnja