Odbojkašice Srbije obradovale naciju, osvojile srebrnu medalju i stale nadomak titule prvaka Evrope

Telegraf pre 1 dan  |  Telegraf.rs
Odbojkašice Srbije obradovale naciju, osvojile srebrnu medalju i stale nadomak titule prvaka Evrope

Nažalost, Italija je u velikom finalu Evropskog prvenstva za mlađe seniorke (do 22 godine) ipak odnela pehar i u reprizi nadmetanja za zlato iz Lećea iz 2024, opet savladala odbojkašice Srbije, ovoga puta 3-1 (25:21, 25:19, 18:25, 25:13).

Veliki uspeh naših devojaka ipak je nešto na šta moramo biti ponosni, posebno jer su u Holandiji devojke pružile veliki otpor i uspele da "otmu" set prvom favoritu i pre početka nadmetanja. Devojke koje dobrim delom imaju kvalitet i za A selekciju, i koje mahom igraju na koledžu i u Sjedinjenim Američkim Državama, prvi set su olako prepustile rivalkama, koje su vezale pet poena pri našem vođstvu 21:20. I u drugom setu smo gledali egal igru do rezultata 16:15 za
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