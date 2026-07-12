Oglasio se Teheran nakon udara na američke baze u Persijskom zalivu: "To je naše legitimno pravo..."

Telegraf pre 3 sata  |  Telegraf.rs/Tanjug
Oglasio se Teheran nakon udara na američke baze u Persijskom zalivu: "To je naše legitimno pravo..."

Portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana Esmail Bagei izjavio je danas da iranski napadi na američke vojne baze i objekte u južnom delu Persijskog zaliva predstavljaju, kako je naveo, legitimno pravo na samoodbranu prema međunarodnom pravu, odbacujući ocene da je reč o vojnoj konfrontaciji.

Bagei je u objavi na društvenoj mreži Iks poručio portparolu Ujedinjenih nacija (UN) da Iran "ne napada", već da njegovi udari predstavljaju "legitimno i zakonito korišćenje urođenog prava na samoodbranu u skladu sa međunarodnim pravom". On je pozvao zemlje čije teritorije, prema njegovim rečima, SAD koriste za vojne operacije protiv Irana, da odmah prestanu da omogućavaju takvu upotrebu svojih baza i prostora. "Daleko je od odgovornog kriviti Iran zato što brani
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