Patrijarh srpski služio liturgiju uz molitveno učešće pitomaca Vojne akademije i VMA

Telegraf pre 2 sata  |  Telegraf.rs/Tanjug
Patrijarh srpski služio liturgiju uz molitveno učešće pitomaca Vojne akademije i VMA

Patrijarh srpski Porfirije služio je danas, na praznik Svetih apostola Petra i Pavla, liturgiju u hramu Svetog Save na Vračaru i tom prilikom je poručio da što budemo bolji Bogu i sebi, bićemo bolji i svakom čoveku u zajednici.

Patrijarh je liturgiju služio uz molitveno učešće pitomaca 147. klase Vojne akademije i 12. klase Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije, saopštila je Srpska pravoslavna crkva (SPC). Na kraju liturgije, Njegova Svetost je služio moleban povodom uspešnog završetka školovanja 147. klase Vojne akademije i 12. klase Vojnomedicinske akademije. Posle liturgije na Petrovdan, patrijarh Porfirije je učestvovao u akciji dobrovoljnog davanja krvi, koju je u
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