Rade Bogdanović u 2 ujutru prozivao redom: "Ovo je mrcvarenje, Bože me sačuvaj"

Fudbalska reprezentacija Engleske treći je polufinalista Mundijala, pošto je u četvrtfinalu savladana Norveška 2:1 posle borbe duge 120 minuta.

Džud Belingem bio je čovek odluke, preokrenuo je rezultat, pa ćemo Engleze gledati na megdanu Argentini ili Švajcarskoj. Nakon kritike za Harija Kejna i Erlinga Halanda, za koje je rekao da su bili zatvoreni, gostujući na RTS-u Rade Bogdanović govorio je negativno o kvalitetu duela. - Ova utakmica je bila, Bože me sačuvaj, jedva smo čekali da se završi, jer stvarno nije bio nikakav kvalitet. Vi klada gledate Englesku očekujete ono što vidite u PL, akciju,