Stanković posle Zenita: "Izgubili smo utakmicu na tehničke stvari..."

Telegraf pre 2 dana  |  Telegraf.rs/Tanjug
Stanković posle Zenita: "Izgubili smo utakmicu na tehničke stvari..."

Trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković rekao je posle poraza od Zenita (3:1) u generalnoj probi za start nove sezone da je njegova ekipa izgubila utakmicu na tehničke stvari. - Izgubili smo utakmicu na tehničke stvari, postavljanja, markiranja, poziciju tela, mislim da je sve to moglo da se izbegne.

Primiti gol sa penala, posle sa oko 30 metara, malo smo bili uspavani, primili i treći gol na ono što smo radili. Čim je neko okrenut licem ka golu moraš da trčiš nazad, da skraćuješ dubinu, ali to su stvari koje ćemo analizirati između nas - rekao je Stanković, a prenosi klupski sajt. Postoje stvari sa kojima je Stanković zadovoljan. - Ostatak meča je doneo dosta dobrih stvari, još moramo biti bolji napred, da završavamo akcije, jer kada već uspemo da “otkinemo”
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