"Boli..." Murat Jakin kritikovao sudije nakon meča Argenitna - Švajcarska

Večernje novosti pre 19 minuta
"Boli..." Murat Jakin kritikovao sudije nakon meča Argenitna - Švajcarska

Selektor fudbalske reprezentacije Švajcarske Murat Jakin izjavio je danas posle poraza od Argentine da je njegova ekipa naterala šampiona sveta da se brani i da sve u timu boli način na koji su eliminisani sa Svetskog prvenstva.

FOTO: Tanjug/ AP Photo/Ed Zurga Fudbaleri Švajcarske poraženi su posle produžetaka od Argentine rezultatom 3:1 u četvrtfinalu SP. Švajcarska je od 72. minuta igrala sa 10 igrača nakon što je Bril Embolo dobio drugi žuti karton posle simuliranja, iako je sudija Žoao Pinjeiro najpre zbog prekršaja pokazao žuti karton Leandru Paredesu, ali je posle VAR provere utvrdio da kontakta sa Embolom nije bilo. "Boli što smo ovako kažnjeni zbog sudijske greške. Naterali smo
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