"Čestitke Belingemu i sudijama" oglasio se otac Erlinga Halanda nakon ispadanja Norveške sa Mundijala

Bivši norveški fudbaler Alf-Inge Haland, otac zvezde "vikinga" Erlinga Halanda, oglasio se na društvenim mrežama nakon ispadanja Norveške od Engleske, i to prozvavši sudije.

FOTO: Tanjug/AP/Steve Luciano „Svaka čast Belingemu i sudijama“, napisao je 53-godišnjak na „Iksu“, bivšem Tviteru, pa obrisao objavu posle burne reakcije Engleza. Bio je to odgovor italijanskom novinaru Fabriciju Romanu, koji je hvalio gol asa Real Madrida, a potom je odgovorio i engleskom novinaru Henriju Vinteru. „Zaista? Spasile su vas sudije. Nadam se da ćete da osvojite SP, ali sam uveren da smo opljačkani“, dodao je stariji Haland. Bonus video: TAJNA