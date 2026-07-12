Gori u Ormuzu, pakao se spustio na Iran: SAD izvode brutalne napad, Teheran se hitno oglasio (mapa)

Večernje novosti pre 58 minuta
Gori u Ormuzu, pakao se spustio na Iran: SAD izvode brutalne napad, Teheran se hitno oglasio (mapa)

IRANSKE vlasti saopštile su danas da je ostrvo Kešm pogođeno sa 10 do 11 projektila, dok američki mediji navode da je vojska Sjedinjenih Američkih Država izvela napade na položaje iranske Islamske revolucionarne garde (IRGC) u blizini Ormuskog moreuza.

Foto: AI generated Istovremeno, Mehr javlja da je jedan od direktora sektora komunikacija u iranskoj pokrajini Ormuzgan poginuo, a još dve osobe su povređene u američkom napadu. Kako prenosi Al Džazira, guverner ostrva Kešm saopštio je da je to iransko ostrvo pogođeno sa između 10 i 11 "neprijateljskih projektila. Prema navodima agencije IRNA, u napadima nije bilo prijavljenih žrtava. Iranski mediji prethodno su izvestili o eksplozijama na južnoj obali zemlje,
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