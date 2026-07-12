Prava drama u domu senatora Lindzija Grejema pred smrt: Policijski audio snimak otkrio jezive detalje

Večernje novosti pre 2 sata
Prava drama u domu senatora Lindzija Grejema pred smrt: Policijski audio snimak otkrio jezive detalje

MEDICINSKI radnici koji su došli u kuću pokojnog američkog senatora Lindzija Grejama izvršili su mu kardiopulmonalnu reanimaciju, izveštava Vašington post, pozivajući se na policijski audio snimak.

Foto: Tanjug/AP Photo/Vadim Ghirda, File) Ranije u nedelju, kancelarija senatora je objavila da je Grejem preminuo u 71. godini nakon kratke bolesti. Prema NBC-u, službe hitne pomoći su reagovale na poziv zbog srčanog udara u njegovoj kući u nedelju uveče (po lokalnom vremenu). - Hitne medicinske službe su primile poziv oko 20.30 u subotu za muškarca sa bolovima u grudima u Grejamovom domu na Kapitol Hilu. Oko 25 minuta kasnije, službe hitne pomoći su objavile da
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