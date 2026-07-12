Prenos, Argentina - Švajcarska: "Gaučosi" su ovo želeli (video)

POSLEDNjI učesnik polufinala Svetskog prvenstva biće poznat posle utakmice Argentina - Švajcarska koju možete pratiti u prenosu uživo na portalu "Novosti".

FOTO: Tanjug/AP/Abbie Parr 32' - Moglo je vrlo lako da bude 1:1. Embolo je pobegao Lisandru Martinezu, ali sa gola je izašao Emilijano Martinez i pravovremeno intervenisao, te tako sprečio napadača "sajdžija" da postigne pogodak. 20' - Đibril Sou je pokušao iz daljine, ipak tukao je pravo u Martineza koji je uhvatio živu loptu. 10' - GOOOOL! Argentina je povela! Lionel Mesi je izveo korner, a najviši u skoku bio je Aleksis Mekalister i smestio je loptu iza leđa