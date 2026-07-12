Kako je jedan izbor zapalio region i ispraznio antikvarnice

Pretpostavljali smo da ova akcija ima sve preduslove da bude popularna, da se o njoj priča, da podseti na neka možda zaboravljena dela jugoslovenske književnosti, ali je odziv i sve nas iznenadio. A tek smo počeli, tek smo zabeležili prvih pola miliona čitanja i objavili prvih deset članova žirija

Nijedan od autora i autorki najboljih romana na našem govornom području nije koristio klišee i fraze – zato su najbolji, uostalom – a ne vole ih ni članovi našeg žirija – zato smo ih i birali, uostalom – ali u skladu sa Svetskim prvenstvom u fudbalu, evo nekoliko sportskih fraza koje najbolje opisuju sam početak akcije „100 najboljih“, koju portal Velike priče organizuje u saradnji sa Nedeljnikom. Znali smo da imamo potencijal, ali nismo ni sanjali da će sve