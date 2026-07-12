Srpska pravoslavna crkva danas slavi Petrovdan: Ovi običaji se vekovima poštuju

Zrenjaninski pre 8 minuta
Srpska pravoslavna crkva danas slavi Petrovdan: Ovi običaji se vekovima poštuju

Srpska pravoslavna crkva danas, 12. jula, slavi Petrovdan, praznik posvećen svetim apostolima Petru i Pavlu.

Petrovdan je jedan od 15 najvećih hrišćanskih praznika. Posvećen je svetim apostolima Petru i Pavlu, prvim propovednicima hrišćanstva i najbližim učenicima Isusa Hrista, koji su zaslužni za krštenje prvih vernika i njihovo prevođenje u hrišćanstvo. Sveti apostol Petar bio je ribar po imenu Simeon. Kada je pošao za Gospodom, dobio je ime Petar. Prvi od učenika jasno je izrazio veru u Isusa. Posle silaska Svetoga Duha, kao propovednik Jevanđelja, posle samo jedne
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