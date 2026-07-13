Sem Nil je smatrao da je ovo najteža uloga koju je ikada odigrao: "Bio sam prestravljen pre snimanja"

B92 pre 1 sat
Sem Nil je smatrao da je ovo najteža uloga koju je ikada odigrao: "Bio sam prestravljen pre snimanja"

Tokom karijere, u kojoj je uspešno spajao uloge karakternog glumca i glavnog protagoniste, Sem Nil je dao neke od najboljih glumačkih rola u filmovima i serijama koji nisu popularni.

Naravno, to je bilo gotovo neizbežno kada se ima u vidu da će najznačajnija uloga Sema Nila zauvek ostati ona u filmu Stivena Spilberga "Park iz doba jure" (Jurassic Park). Biti glavni glumac u jednom od najvećih blokbastera svih vremena, koji je po izlasku postao film sa najvećom zaradom u istoriji bioskopa, teško je nadmašiti. Od filma "U ustima ludila" (In the Mouth of Madness) Džona Karpentera i ostvarenja "Plač u tami" (Evil Angels) Freda Šepisija, do
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