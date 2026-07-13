Najmanje 27 poginulih u požaru u baru u Bangkoku

BBC News pre 6 minuta | Džonatan Hed - BBC dopisnik

BBC/Lulu Luo U paničnom begu, mnogi su ostali bez obuće - srceparajući prizor ispred popularnog ugostiteljskog objekta u Bangkoku

Najmanje 27 ljudi, a osam je teško povređeno u velikom požaru u baru u Bankgoku, u Tajlandu.

Požar je izbio blizu bine bara u popularnom okrugu Čatučak, a zatim se brzo proširio, prekinuvši struju i zahvativši prostoriju dimom, kažu očevici.

Na snimcima na internetu vidi se kako posetioci bara beže u panici, od kojih nekima odeća gori, i pokušavaju da se domognu izlaza.

Vidi se i kako je plamen obavio ulazna vrata bara 'Rong Bir Na Lat Frao'.

Vatrogasci, koji su stigli na lice mesta neposredno posle ponoći, brzo su ugasili požar.

Tela većine žrtava pronašli su u toaletima, gde su očigledno potražili sklonište.

Prema preliminarnim nalazima istrage, požar je možda uzrokovan kratkim spojem u klima uređaju.

Za sada nije zvanično potvrđen uzrok tragedije.

Ovo nije prva ovakva nesreća u Tajlandu, ali uprkos obećanjima zvaničnika da će biti pojačani uslovi bezbednosti, takve mere se i dalje često slabo sprovode.

Premijer Anutin Čarnvirakul, koji je posetio mesto događaja, rekao je da mu je muzičar koji je nastupao kada je izbio požar rekao da se „čula eksplozija i svi su pokušali da pobegnu od dima i plamena“.

Mnogi ljudi nisu uspeli da izađu iz bara jer su „otišli ​​​​u zadnji deo zgrade i pokušali da se sakriju... u toaletu“, rekao je muzičar, prema Anutinu.

Vatrogasci, koje je na požar upozorio vozač koji je prolazio, navodno su uspeli da stave plamen pod kontrolu za oko pola sata.

Međutim, uprkos njihovim naporima, devet muškaraca i 18 žena je poginulo, dok je više od 60 prebačeno u bolnicu, od kojih je osmoro teško povređeno.

Fire & Rescue Thailand

APTN Ovako izgleda unutrašnjost bara posle požara

Prvi nalazi istrage ukazuju da se većina poginulih ugušila od dima, rekao je Surijačai Ravivan, direktor odeljenja za ublažavanje katastrofa u Bangkoku.

Guverner Bangkoka Čačart Sitipunt kaže da su zapaljivi ukrasi na plafonu bara verovatno doprineli brzom širenju požara.

Motociklista Surin Džajharn rekao je za AFP da je pomogao nekolicini ljudi da pobegnu iz zapaljenog bara i da im je njegovom odećom gasio plamen na njihovim telima.

„Video sam mnogo mrtvih. Ne znam sudbinu ljudi kojima sam pomogao“, rekao je za AFP.

Vozač koji je upozorio vatrogasce rekao je tajlandskom novinskom listu Dejli njuz da je razbio prozore kako bi pomogao dvoje ljudi da pobegnu.

U ponedeljak, 13. jula, ujutru, bar je bio ograđen policijskom trakom.

Jasno se vide razbijeni prozori, ugljenisani predmeti i nameštaj nagomilan ispred ulaza.

Nameštaj, zidovi i plafon su potpuno pocrneli, a delovi plafona su oljušteni.

Kada je BBC dopisnik stigao na lice mesta, u vazduhu se osećao jak miris paljevine.

Reuters Rong Bir Na Lat Prao je popularni restoran i bar u okrugu Čatučak u Bangkoku

Ovo nije prva ovakva tragedija u Tajlandu.

U požaru 2022. u baru u gradu južno od Bangkok poginulo je 22 ljudi.

U požaru u noćnom klubu u prestonici, u novogodišnjoj noći 1. januara 2009. godine poginulo je 66 ljudi, a više od 200 povređeno.

Pre dve godine, 2024, u požaru izazvnim kratkim spojem na čuvenoj pijaci Čatučak na otvorenom poginulo je 1.000 životinja.

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(BBC News, 07.13.2026)