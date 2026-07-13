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Preminuo Sem Nil, zvezda filma 'Park iz doba Jure' - fotografije njegovih uloga

Nil je umro u Sidneju „okružen porodicom, sa dostojanstvom koje ga je krasilo čitavog života", saopštila je njegova porodica.

BBC News pre 5 sati
Sem Nil kao Alen Grant u Parku iz doba Jure
Getty Images
Sem Nil je stekao svetsku slavu kao Alen Grant u 'Parku iz doba Jure'

Glumac Sem Nil, poznat po brojnim filmskim ulogama među kojima se ističe ona u ostvarenju Park iz doba Jure, umro je 78. godini.

Njegov odlazak je „iznenadan i neočekivan", saopštila je njegova porodica.

Preminuo je u Sidneju „okružen porodicom, sa dostojanstvom koje ga je krasilo čitavog života", dodali su.

Glumio je doktora Alena Granta u prvom Parku iz doba Jure 1993. godine, i u kasnijim nastavcima, kao i u filmu Klavir, koji je osvojio tri Oskara 1994.

Sem Nil je otkrio da mu je dijagnostikovan rak u martu 2023, rekavši da se radi o „veoma agresivnom obliku" ne-Hodžkinovog limfoma.

U aprilu ove godine objavio je da više nema rak posle CAR-T ćelijske terapije.

U pitanju je terapija koja podrazumeva da se imune T-ćelije (vrsta belih krvnih zrnaca) promene u laboratoriji kako bi mogle da pronađu i unište ćelije raka.

„Upravo sam bio na skeneru i nema raka u mom telu, to je čudesno", rekao je Nil australijskom mediju 7 News.

Porodica je u saopštenju potvrdila Nil nije imao rak u trenutku smrti.

Australijski premijer Entoni Albaneze oprostio se od glumca na mreži Iks.

„Sem Nil je igrao u mnogim omiljenim australijskim pričama i zauzeo posebno mesto u srcima Australijanaca.

„Duhovit na suptilan i nenametljiv način, promišljen i škrt na rečima, Sem se borio s bolešću sa istim dostojanstvom, humorom i odlučnošću koji su davali snagu svakoj njegovoj ulozi.

„Mnogi će žaliti za njim i dugo će ga pamtiti. Neka počiva u miru", napisao je.

„Vale [zbogom] Sum“, napisala je australiojska pop zvezda Kajli Minog uz emotikon slomljenog srca.

Sem Nil
Reuters
Pre tri godine Sem Nil je otkrio da ima posebno agresivan oblik raka, koji je nestao iz njegovog tela posle posebne imunoterapije

Rođen kao Najdžel Džon Dermot Nil u Omagu, u Severnoj Irskoj, 1947. godine se kao dete preselio sa porodicom u Krajstčerč, na Novom Zelandu.

Usvojio je ime Sem sa 12 godina jer je, govorio je kasnije, u njegovoj školi bilo nekoliko Najdžela.

Počeo je da glumi dok je studirao na Univerzitetu u Kenterberiju i debitovao je na filmu 1971. godine u filmu The City of No.

Posle brojnih televizijskih i filmskih uloga na Novom Zelandu, stekao je šire priznanje u filmu „Uspavani psi“ (Sleeping Dogs) iz 1977. godine, jednom od prvih filmova u zemlji koji je dosegao međunarodnu distribuciju.

Kasnije se preselio u Australiju, gde je glumio u „Moja briljantna karijera“ (My Brilliant Career) iz 1979, filmu koji mu je pomogao da se etablira kao glavni glumac.

Nil je stekao svetsku slavu 1993. godine ulogama u filmu Džejn Kampion „Klavir“, dobitniku Oskara, i kao paleontolog, doktor Grant u filmu Stivena Spilberga „Park iz doba Jure“.

Ponovio je ulogu u filmovima „Park iz doba jure 3“ (2001) i „Svet iz doba jure: Dominion“ (2022), i pozajmio je glas liku u tri video igre zasnovane na filmskom serijalu.

Nil je imao i zapaženu televizijsku karijeru.

Upečatljivo je odigrao ulogu sadističkog, korumpiranog policajca, majora Čestera Kembela u prve dve sezone serije „Birmingemska banda" (Peaky Blinders) na BBC-ju.

Tokom karijere koja je trajala više od pet decenija, sakupio je više od 150 filmskih uloga.

Vratio se korenima ulogom detektiva u seriji Birmingemska banda 2013. godine.

Glumio je, između ostalih, u filmovima Predskazanje 3: Konačni obračun, Lov na crveni oktobar, Konačni horizont, U ustima ludila, Lov na divljake.

Išao je na audiciju za ulogu Džejms Bonda tokom 1980-ih, koju je na kraju dobio Timoti Dalton.

„Zaista nisam želeo da budem Bond koga niko nije voleo.

„Nisam zapravo hteo taj posao jer ostanete zaglavljeni u njemu do kraja života...

„Nikada nisam hteo da budem slavan", rekao je.

Sem Nil ima četvoro dece i osam unučadi.

Poglejdate fotografije: Izbor likova koje je tumačio Sem Nil

Sem Nil u crnom džemperu drži nož
Moviestore/Shutterstock
Sem Nil u filmu Predskazanje Treći deo (Omen III) iz 1981. godine igra odraslog antihrista Demijena
Crno-bela fotografija Sema Nila (levo) u beloj košulji sa pištoljem u ruci i Nikol Kidman u crnoj košulji razbarušene kose
Michael Ochs Archives/Getty Images
Sa Nikol Kidman igrao je u psihološkom trileru Mrtva tišina (Dead Calm) iz 1989.
Sem Nil sa Šonom Konerijom u policijskim uniformama
Everett/Shutterstock
U podmorničkom trileru iz 1990. godine, Lov na Crveni oktobar (The Hunt For Red October) pojavio se uz ser Šona Konerija
Sem Nil pridržava crni šešir dok gleda u kameru
Jan Chapman Prods/Ciby 2000/Miramax/Kobal/Shutterstock
Glumio je u drami Džejn Kempion iz 1993. godine, Klavir (The Piano), nagrađenim Oskarom
Sem Nil u prirodi u teksas košulji sa crvenom maramom oko vrata
Getty Images
Nil će se ipak najviše pamtiti po ulozi doktora Alana Granta u naučnofantastičnoj avanturi američkog reditelja Stivena Spilberga Park iz doba Jure (Jurassic Park) iz 1993. godine.
Sem Nil sa glumačkom ekipom na snimanju Parka iz Jure
Murray Close/Moviepix/Getty Images
U tom filmu glumili su i Džef Goldblum i Martin Ferero
Sem Nil okružen dinosaurusima u prirodi
Getty Images
Nil je ponovo igrao paleontologa u trećem delu filmskog serijala Park iz doba Jure (Jurassic Park III) 2001.
Nil u svermirskom plavom odelu
Macpherson/Paramount/Kobal/Shutterstock
Nil je 'otišao' u svemir igrajući u naučnofantastičnom trileru Event Horizon iz 1997. godine.
Sem Nil u kostimu sa na konju
Getty Images
Glavnu ulogu imao je fantastično-avanturističkoj televizijskoj seriji Merlin iz 1998, a potom i njenom nastavku osam godina kasnije
Sem Nil u crnom odelu i sa crnim šeširom
BBC/Tiger Aspect/Robert Viglasky
Nedavno se pojavio kao nemilosrdni major Čester Kembel u seriji Birmingemska banda (Peaky Blinders) na BBC-ju
Sem Nil sa Anet Bening na kauču u prirodi pred njima su dve čaše ispunjene vinom
BBC
U dramskoj seriju Jabuke nikad ne padaju (Apples Never Fall) igrao je sa Anet Bening

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(BBC News, 07.13.2026)

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