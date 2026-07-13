Preminuo Sem Nil, zvezda filma 'Park iz doba Jure'

BBC News pre 1 sat

Getty Images Sem Nil je stekao svetsku slavu kao Alen Grant u 'Parku iz doba Jure'

Glumac Sem Nil, poznat po brojnim filmskim ulogama među kojima se ističe ona u ostvarenju Park iz doba Jure, umro je 78. godini.

Njegov odlazak je „iznenadan i neočekivan", saopštila je njegova porodica.

Preminuo je u Sidneju „okružen porodicom, sa dostojanstvom koje ga je krasilo čitavog života", dodali su.

Glumio je doktora Alena Granta u prvom Parku iz doba Jure 1993. godine, i u kasnijim nastavcima, kao i u filmu Klavir, koji je osvojio tri Oskara 1994.

Sem Nil je otkrio da mi je dijagnostikovan rak u martu 2023, rekavši da se radi o „veoma agresivnom obliku" ne-Hodžkinovog limfoma.

On je u aprilu ove godine objavio da više nema rak posle CAR-T ćelijske terapije.

U pitanju je terapija koja podrazumeva da se imune T-ćelije (vrsta belih krvnih zrnaca) promene u laboratoriji kako bi mogle da pronađu i unište ćelije raka.

„Upravo sam bio na skeneru i nema raka u mom telu, to je čudesno", rekao je Nil australijskom mediju 7 News .

Porodica je u saopštenju potvrdila Nil nije imao rak u trenutku smrti.

Australijski premijer Entoni Albaneze oprostio se od glumca na mreži Iks.

„Sem Nil je igrao u mnogim omiljenim australijskim pričama i zauzeo posebno mesto u srcima Australijanaca.

„Duhovit na suptilan i nenametljiv način, promišljen i škrt na rečima, Sem se borio s bolešću sa istim dostojanstvom, humorom i odlučnošću koji su davali snagu svakoj njegovoj ulozi.

„Mnogi će žaliti za njim i dugo će ga pamtiti. Neka počiva u miru", napisao je.

Reuters Pre tri godine Sem Nil je otkrio da ima posebno agresivan oblik raka, koji je nestao iz njegovog tela posle posebne imunoterapije

Nil je rođen u Severnoj Irskoj, ali se preselio na Novi Zeland kao dete.

Vratio se korenima ulogom detektiva u seriji Birmingemska banda 2013. godine.

Glumio je u desetinama ostvarenja, između ostalog u filmovima Predskazanje 3: Konačni obračun, Lov na crveni oktobar, Konačni horizont, U ustima ludila, Lov na divljake.

Išao je na audiciju za ulogu Džejms Bonda tokom 1980-ih, koju je na kraju dobio Timoti Dalton.

„Zaista nisam želeo da budem Bond koga niko nije voleo.

„Nisam zapravo hteo taj posao jer ostanete zaglavljeni u njemu do kraja života...

„Nikada nisam hteo da budem slavan", rekao je.

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(BBC News, 07.13.2026)