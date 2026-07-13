Šta radi duhovni savetnik predsednika Amerike: Pet stvari koje treba da znate

BBC News pre 58 minuta | Marko Protić - BBC novinar

Andrew Harrer/Bloomberg via Getty Images Donald Tramp tokom jedne od molitvi u Beloj kući

Od povratka Donalda Trampa u Belu kuću januara 2025, zemlje Zapadnog Balkana nisu u centru pažnje američke spoljne politike.

Marko Rubio, državni sekretar još nije kročio u ovaj deo Evrope, ali je zato na Balkanu boravio Mark Berns, Trampov duhovni savetnik.

Posetu Srbiji, Bosni i Hercegovini, kao i susrete sa lokalnim zvaničnicima, među kojima je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, Berns je do detalja objavljivao na njegovim nalozima na društvenim mrežama, šaljući „poruke mira, ljubavi i pomirenja".

Ipak, dolazak Bernsa, čoveka živopisne biografije i ne bez kontroverzi, otvorio je pitanja šta je posao duhovnog savetnika predsednika Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i koliki ima uticaj na donošenje odluka u Beloj kući.

„Važnost funkcije duhovnog savetnika značajno se promenio tokom poslednjih 50 godina, a njegove specifične dužnosti nigde nisu precizno definisane", kaže Andrea Džej Teri, profesorka komunikologije specijalizovana za predsedničku retoriku i religiju sa Državnog univerziteta Kalifornije, za BBC na srpskom.

Istorijski gledano, Tramp nije ni prvi, ni jedini predsednik SAD koji ima duhovnog savetnika.

Skoro polovina dosadašnjih predsednika SAD pripadala je Episkopalnoj ili Prezbiterijanskoj protestantskoj crkvi, a Džon F. Kenedi i Džozef Bajden jedina su dvojica katolika koja su obavljala najvišu državnu funkciju, podaci su američkog istraživačkog centra Pju.

Samo trojica američkih predsednika - Tomas Džeferson, Abraham Linkoln i Endru Džonson - nisu zvanično bila povezana ni sa jednom određenom verskom tradicijom.

EPA Nekadašnji predsednik SAD Džozef Bajden na Molitvenom doručku 2024. u Vašingtonu

1. Koji je značaj funkcije duhovnog savetnika?

Prvobitno su služili kao privatni savetnici koji su ponekad obavljali ceremonijalne uloge.

„Na primer, vodili su invokaciju (molitvu) na predsedničkoj inauguraciji, izgovarali reči utehe posle nacionalnih tragedija ili predsedavali molitvenim doručkom", kaže Džej Teri.

Molitveni doručak, jedan je od najpoznatijih i najdugovečnijih događaja koji spaja religiju i politiku u Vašingtonu.

Od 1953. održava se svakog prvog četvrtka u februaru.

U zajedničkoj molitvi okupljaju se predsednik SAD, članovi Kongresa, američki političari i vojni lideri, kao i gosti iz inostranstva.

Česti gosti ove manifestacije prethodnih decenija bili su i političari iz zemalja Zapadnog Balkana.

„Duhovni savetnici postajali su važniji kako su im predsednici dozvoljavali da igraju više javnih uloga.

„Savetuju predsednika, ukazuju koje se verske perspektive vrednuju, kakva je uloga vere tokom obavljanja funkcije i koliku bi ulogu ona trebalo da ima u donošenju političkih odluka", objašnjava Teri.

EPA Pola Vajt Kejn (skroz levo) i Donald Tramp u Beloj kući

2. Kakve su obaveze duhovnih savetnika?

Njihova uloga nije formalno obuvaćena zvaničnim dokumentima koji regulišu instituciju predsednika SAD.

Jedini savetnik kojem je dodeljena zvanična titula kapelana Bele kuće bio je Bili Grejem.

Ovaj evangelistički pastor bio je duhovni savetnik brojnih američkih predsednika - od Harija Trumana 1950-ih, preko Ričarda Niksona, do Bila Klintona krajem 20. veka.

„Ova uloga je postala važnija u poslednjih 25 godina, kada je Džordž Buš Mlađi dozvolio da njegovi duhovni savetnici, poput Kirbidžona Koldvela i Marka Kampola, govore na događajima sa političkim implikacijama.

„Tako je Koldvel jednom prilikom govorio na događaju 'Stanje crne nacije'", kaže Teri.

Stanje crne nacije je važan godišnji politički događaj, a okupljao je istaknute aktiviste, političare i intelektualce koji su razgovarali o ključnim pitanjima za Afroamerikance.

„U Trampovom prvom mandatu, praksa se značajno promenila, pa je Pola Vajt Kejn držala govore sa religioznim nabojem hvaleći Trampa, javno se molila za njega i koristila molitvu da bi stavila predsednika u centar pažnje, čak iznad nacije", govori Teri.

Pastorka Pola Vajt Kejn u drugom mandatu obavlja funkciju više savetnice u Kancelarije za veru Bele kuće, koja je osnovana u februaru 2025.

Vajt Kejn ne dobija platu za taj posao, prema izveštaju Bele kuće o budžetu za plate zaposlenih u 2026. koji je dostavljen Kongresu.

Pastora Marka Bernsa nema na spisku zaposlenih.

To, međutim, nije neuobičajeno, jer je lični duhovni savetnik nezvanična funkcija i ne finansiraju ih poreski obveznici.

Njihove plate finansiraju predsednici iz sopstvenog džepa ili savetnici sakupljaju novac kroz verske službe koje drže.

„Nisam naišla ni na kakvu informaciju da je ovo plaćena pozicija jer nije zvanično deo institucije predsedništva.

„Međutim, bilo bi razumno zaključiti da putovanja Marka Bernsa pokriva vlada jer je on u objavi na Fejsbuku napisao da je u Srbiji kao 'duhovni diplomata'“, kaže profesorka Teri.

Reuters Barak Obama, bivši američki predsednik u dva mandata (desno), i Džesi Džekson, borac za građanska prava i baptistički sveštenik i političar, u Južnoj Karolini 2015.

3. Kako se biraju?

Kroz istoriju, odluku o izboru duhovnog savetnika donosio je sam predsednik SAD.

„Često je reč o osobi koja je predsedniku već pružala duhovne savete, ali pojedinci koji obavljaju tu ulogu mogu da se menjaju tokom mandata", kaže profesorka Teri.

Dodaje da su i Bil Klinton i Barak Obama imali su više onih koji su im pružali duhovne savete u različitim svojstvima.

„Obama je imao više duhovnih savetnika različitih verskih uverenja, koji su ispunjavali ceremonijalne uloge i govorili na raznim događajima".

Fonet Aleksandar Vučić, predsednik Srbije i pastor Mark Berns u Beogradu

4. Šta izbor Bernsa govori o Trampu?

Iako Berns na mrežama ima niz fotografija sa Trampom, i na zvaničnom sajtu naglašava tvit u kojem ga američki predsednik hvali, pastora prate i brojne kontroverze.

Govorio je da je završio univerzitet u Južnoj Karolini, ali je CNN utvrdio da sa njega ima samo jedan semestar, kao i da nikad nije bio u višegodišnjoj aktivnoj vojnoj službi, što je isticao, već u rezervi.

Berns je na to prvo odgovorio da su netačni podaci iz biografije sa njegovog sajta posledica hakerskog upada, da bi kasnije priznao nije govorio istinu o obrazovanju.

Tvrdi i da je na meti demokrata samo zato što je „crnac koji podržava Trampa“.

Imenovanje Bernsa govori o prioritetima aktuelnog američkog predsednika, ocenjuje Teri.

„Taj potez je u skladu sa drugim Trampovim imenovanjima: onima koji su lojalni i bespogovorno se slažu sa predsednikovom agendom", ukazuje.

Reuters Džordž Buš Mlađi

5. Koliki je uticaj duhovnog savetnika?

Za razliku od savetnika za nacionalnu bezbednost koji su kroz istoriju značajno uticali na odluke američkih predsednika, poput Henrija Kisindžera, Zbignjeva Bžežinskog ili Kondolize Rajs, uticaj religijskih ili duhovnih asistenata često nije dovoljno jasan.

Istražujući za knjigu „Stranačka retorika i podele", profesorka Teri kaže da je pronašla dokaze da su razgovori sa pastorom Kirbižonom Koldvelom uticali na predsednika Džordža Buša Mlađeg.

„Posle 11. septembra 2001. godine, Koldvel je savetovao Buša da ustanovi nacionalni dan molitve za žrtve napada", objašnjava Teri.

Skoro 3.000 ljudi poginulo je u napadima 11. septembra 2001. godine, a najviše ih je stradalo u Njujorku.

Tada su ekstremisti Al Kaide oteli četiri američka putnička aviona i zakucali ih u Kule bliznakinje Svetskog trgovinskog centra na Menhetnu i jedan u zgradu Pentagona u Vašingtonu.

Ovo su bili najsmrtonosniji napadi na američkom tlu od 1941. godine, kada su Japanci udarili na luku Perl Harbor, na Havajima, ubivši 2.400 ljudi, posle čega je Amerika ušla u Drugi svetski rat.

„Savetnici najviše utiču na predsednike u privatnim razgovorima i zato je vrlo teško analizirati njihov značaj", kaže profesorka Teri.

„Ali razumno je analizirati javni rad savetnika da biste videli hoće li on pomoći predsedniku da postane promišljeniji i pažljivo razmatrati moralnost sopstvenih postupaka".

Da li je pastor Berns čovek koji bi moga da utiče na Trampove odluke?

„Čini se malo verovatnim da će Berns podstaći bilo kakvu vrstu dubokog razmišljanja, već će dodatno ohrabriti Trampa", zaključuje Teri.

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Kako je u Evropi?

Za razliku od Sjedinjenih Američkih Država, predsednici i premijeri evropskih država uglavnom ne imenuju zvanične duhovne savetnike.

Zbog strogih ustavnih razdvajanja crkve i države i sekularne političke kulture, evropski lideri se isključivo oslanjaju na političke, ekonomske i diplomatske savetnike.

Evropski lideri uglavnom privatno da praktikuju religiju, a sveštenstvo konsultuju za lična verska pitanja.

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(BBC News, 07.13.2026)