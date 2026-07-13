Đilas: Ne kritikujemo ljude, već odluku koja ostavlja Vučiću kontrolu nad REM-om

Beta pre 19 minuta

Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas izjavio je danas da je ta stranka od početka procesa izbora Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) upozoravala predstavnike civilnog sektora da treba insistirati na tome da u REM-u bude svih devet nezavisnih članova i da se protivila ideji da se on formira po pijačnom principu "naših toliko, vaših toliko"."Govorili smo da je potpuno nevažno da li će u Savetu biti četiri, jedan ili nijedan istinski nezavisan član, jer bez punog sastava neće moći da donese nijednu važnu odluku. Nažalost, naši argumenti tada nisu prihvaćeni", naveo je u izjavi predsednik Stranke slobode i pravde Dragan Đilas.

On je dodao da je podnošenjem ostavki četvoro izabranih članova REM-a, nakon što nije izabran deveti član između dva kandidata koja su ispunila sve zakonske uslove i koje je Odbor za kulturu i informisanje predložio skupštini, sprečeno je formiranje lažnog REM-a i da je SSP taj potez pozdravio.

"Taj potez smo javno pozdravili i čestitali njegovim akterima, jer je (predsednik Srbije) Aleksandar Vučić doveden pred problem koji nije mogao lako da reši, imajući u vidu da je Evropska unija insistirala na formiranju regularnog regulatornog tela. Danas, međutim, kada su promenili stav, smatramo da imamo obavezu da tu promenu javno kritikujemo", rekao je.

Đilas je ocenio da jednostavno nije tačna tvrdnja da oni moraju da se vrate u REM zato što tumačenje skupštinske većine, prema kojem njihove ostavke navodno nisu ni podnete, ima snagu zakona.

"Ako zaista žele da poštuju zakon, kako sami tvrde, neka se pojave na prvoj sednici Saveta REM-a i odmah potom ponovo podnesu ostavke, jer razlog zbog kojeg su ih prvi put podneli nije otklonjen. Deveti član REM-a i dalje nije izabran, iako nijedan od dva kandidata koje je nadležni odbor predložio nije odbijen u zakonito sprovedenoj proceduri", dodao je Đilas.

On je naveo da REM u ovakvom sastavu neće moći da sankcioniše televizije poput Informera i Pinka, neće moći da pokrene postupke za oduzimanje nacionalnih frekvencija zbog kršenja zakona, niti da spreči da Vučić "satima zloupotrebljava televizije sa nacionalnom frekvencijom za sopstvenu političku promociju".

"Čak i kada bi četvoro nezavisnih članova ukazivali na sve nepravilnosti u radu elektronskih medija, njihove poruke bi, kao i do sada, mogle da čuju uglavnom građani koji imaju pristup televizijama N1 i Nova. To nije promena koju Srbija očekuje niti REM kakav je potreban ovoj zemlji", rekao je on.

Lider SSP je dodao da ta stranka nikoga ne blati, ne vređa i ne odgovara na optužbe da je ista kao i vlast.

"Prećutkujemo i nekorektne tvrdnje da smo navodno mogli da utičemo na predstavnike nacionalnih zajednica da predlože nezavisne kandidate, iako svi dobro znaju da je to bilo nemoguće. Jedino što radimo jeste da argumentima branimo stav koji smo zastupali od samog početka, ne bežeći od toga da jasno kažemo na koga se naša kritika odnosi. To je princip na kojem počiva demokratsko društvo za koje se borimo i od kojeg nikada nećemo odustati", naveo je Đilas.

(Beta, 13.07.2026)