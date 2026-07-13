Funkcioner iz Aranđelovca: Krivičnu prijavu protiv novinara podneo sam kao fizičko lice

Beta pre 37 minuta

Sekretar Skupštine opštine Aranđelovac Đorđe Riznić izjavio je danas da je krivičnu prijavu protiv glavnog urednika aranđelovačkog portala E stvarnost Dragana Todorovića podneo kao fizičko lice, a ne kao funkcioner ili u svojstvu službenog lica, kako su mediji ranije objavili.

Todorović je 21. maja ove godine podneo krivičnu prijavu protiv predsednika Skupštine opštine Aranđelovac Nikole Obradovića i sekretara Skupštine Đorđa Riznića, zbog onemogućavanja novinarki portala da, u interesu javnosti, prati i izveštava sa prve redovne sednice gradskog parlamenta.

Ubrzo je Riznić podneo prijavu protiv Todorovića, a portal Glas Šumadije postavio mu je više pitanja u vezi sa tom prijavom.

"Krivičnu prijavu na koju se, po svemu sudeći, pozivate podnelo je fizičko lice, državljanin Republike Srbije Đorđe Riznić (dakle ne u svojstvu funkcionera niti službenog lica), protiv fizičkog lica, gospodina Dragana Todorovića, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično delo lažnog prijavljivanja", obasnio je Riznić.

On navodi da, imajući u vidu da je postupak pred nadležnim organima u toku, nije u mogućnosti, niti želi, da iznosi detalje koji bi se odnosili na predmetnu krivičnu prijavu.

"Ipak, mogu da istaknem da se u konkretnom slučaju ne radi o bilo kakvom progonu medija, izdavača medija ili novinara, niti o pokušaju ograničavanja slobode javnog informisanja, već isključivo o krivičnoj prijavi podnetoj protiv određenog fizičkog lica zbog radnji za koje podnosilac prijave smatra da imaju obeležja krivičnog dela", kazao je Riznić za Glas Šumadije.

Po njegovim rečima, krivična prijava ni na koji način nije posledica neprihvatanja kritike usmerene ka radu ili vršenju javne funkcije, već je podneta radi zaštite prava i pravnih interesa podnosioca, za koje smatra da su povređeni postupanjem drugog fizičkog lica.

"Ne želim da se medijski eksponiram, niti da svojim izjavama doprinesem daljoj eskalaciji ove situacije imajući u vidu tenzije koje već postoje u našem društvu", zaključio je Riznić.

(Beta, 13.07.2026)