Janjić (SRCE): Vučićeva platforma priznanje da država ne radi svoj posao

Beta pre 17 minuta

Generalni sekretar stranke Srbije centar (SRCE) Stefan Janjić ocenio je da je platforma za prijavu korupcije i bahatih funkcionera "Ko si bre ti", koju je pokrenuo predsednik Aleksandar Vučić, još jedan pokušaj da se borba protiv korupcije izmesti iz institucija i prebaci u političku sferu.

"U svakoj uređenoj državi već postoji mesto na kojem prijavljuju sumnje na korupciju, zloupotrebe i kršenje zakona - tužilaštvo, policija i drugi nadležni organi... Zato se nameće jednostavno pitanje: ako imamo tužilaštvo, čemu služi ova platforma? Ukoliko građani smatraju da institucije ne rade svoj posao, onda je odgovornost na vlasti koja je te institucije godinama kontrolisala i urušavala njihovu nezavisnost. Ako institucije funkcionišu, platforma je suvišna. Ako ne funkcionišu, onda je ova platforma zapravo priznanje da država ne radi svoj posao", rekao je Janjić za Danas.

On je ukazao da je posebno problematično što se kroz tu platformu ne mogu prijaviti sve zloupotrebe koje građani svakodnevno trpe.

"Kako će građanin preko nje prijaviti politički pritisak, zloupotrebu javnih resursa u kampanji, partijsko zapošljavanje, kupovinu glasova, selektivnu primenu zakona ili korupciju koja uključuje nosioce najviših državnih funkcija? Ionako nadležni organi ne reaguju na takve prijave", dodao je Janjić.

On je naveo da pred svake izbore slušamo najave istorijskih obračuna sa korupcijom, a rezultat je da Srbija iz godine u godinu beleži sve lošije pokazatelje u oblasti vladavine prava i percepcije korupcije.

"Borba protiv korupcije ne vodi se marketinškim kampanjama, internet platformama i političkim spektaklima, već nezavisnim tužilaštvom, profesionalnom policijom i sudovima koji odlučuju bez političkog pritiska. Država ne sme da funkcioniše po principu da građani prijavljuju slučajeve predsedniku, već da prijave podnose institucijama koje su za to nadležne. Sve drugo predstavlja zamenu pravnog poretka političkim marketingom", zaključio je Janjić.

(Beta, 13.07.2026)