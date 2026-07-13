Na Tajlandu u požaru u pivnici 27 mrtvih, desetine povređenih

Beta pre 2 sata

U velikom požaru u pivnici u Bangkoku prošle noći i danas ujutro poginulo je najmanje 27 ljudi, a povređene su desetine pre nego što su vatrogasci stavili požar pod kontrolu.

Požar je izbio u pivnici Na Ladprao u severnom delu tajlandske prestonice.

Vlasti Bangkoka saopštile su da je požar izbio neposredno pre ponoći u nedelju i da je istraga o uzroku požara u toku.

Guverner Bangkoka Čačart Sitipunt rekao je da će istražitelji ispitati materijale na plafonu i da li su neki izlazi za slučaj opasnosti bili blokirani.

On je dodao da su 63 osobe prebačene u bolnicu i da su 22 u kritičnom stanju.

Do ponedeljka ujutru, pivnica je bila ograđena dok su desetine forenzičara pretraživale izgorele ostatke tražeći tragove o uzroku požara.

Neki budistički monasi su posetili mesto u ponedeljak ujutru da se mole za žrtve, dok su medicinske sestre delile maske za lice ljudima u blizini radi zaštite od dima i isparenja iz izgorele zgrade.

Premijer Tajlanda Anutin Čarnvirakul izjavio je da mu je muzičar koji je nastupao u baru rekao da je video dim kako izlazi iz prekidača blizu bine pre nego što je nestalo struje i da se zatim čula eksplozija.

(Beta, 13.07.2026)