Na Tajlandu u požaru u pivnici 27 mrtvih, desetine povređenih
U velikom požaru u pivnici u Bangkoku prošle noći i danas ujutro poginulo je najmanje 27 ljudi, a povređene su desetine pre nego što su vatrogasci stavili požar pod kontrolu.
Vlasti Bangkoka saopštile su da je požar izbio neposredno pre ponoći u nedelju i da je istraga o uzroku požara u toku.
Guverner Bangkoka Čačart Sitipunt rekao je da će istražitelji ispitati materijale na plafonu i da li su neki izlazi za slučaj opasnosti bili blokirani.
On je dodao da su 63 osobe prebačene u bolnicu i da su 22 u kritičnom stanju.
Do ponedeljka ujutru, pivnica je bila ograđena dok su desetine forenzičara pretraživale izgorele ostatke tražeći tragove o uzroku požara.
Neki budistički monasi su posetili mesto u ponedeljak ujutru da se mole za žrtve, dok su medicinske sestre delile maske za lice ljudima u blizini radi zaštite od dima i isparenja iz izgorele zgrade.
Premijer Tajlanda Anutin Čarnvirakul izjavio je da mu je muzičar koji je nastupao u baru rekao da je video dim kako izlazi iz prekidača blizu bine pre nego što je nestalo struje i da se zatim čula eksplozija.
(Beta, 13.07.2026)