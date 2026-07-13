Rekonstrukcija vlade Hristijana Mickoskog pred poslanicima Sobranja Severne Makedonije

Beta pre 53 minuta

Sednica parlamenta Severne Makedonije o rekonstrukciji vlade premijera Hristijana Mickoskog biće održana danas, sa početkom u 11 sati.Na dnevnom redu 112. sednice Sobranja pred poslanicima je predlog za razrešenje osam ministara, među kojima je i ministar za odnose među zajednicama Ivan Stoilković, koji će jedini dobiti novo ministarstvo.

Stoilković, koji je i jedan od zamenika premijera Severne Makedonija predložen je za novog ministra za loklanu samoupravu umesto Zlatka Perinskog, dok bi njega na mestu minista za odnose među zejednicama trebalo da zameni Agon Farati.

Direktor fonda za zdravtsvo Severne Makedonije Sašo Klekovski predložen je za ministra koji će voditi Ministarstvo zdravlja, umesto Azira Aliua.

Ministra kulture Severne Makedonije Zorana Ljutokova bi na toj funciji trebalo da zameni Sedat Sulejmani, a Borče Serafimovski je predložen za ministra koji će na čelu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede zemeniti Cvetana Tripunovskog.

Dosadašnji zamenik ministra Đoko Velkovski predložen je za ministra koji će voditi Ministarstvo socijalne politike, demografije i omladine umesto Fatmira Limanija, a Erdžan Demir je predložen da zameni Šabana Salijua na mestu ministra bez portfelja (sobranie.mk/detali-na-sednica.nspx?sittingId=45431a43-4edb-4a23-aaee-72eba4be735c).

Vlada Hristijana Mickoskog, koju čine koalicija njegove VMRO DPMNE "Tvoja Makedonija", albanska stranka "Vredi" i partija "Znam - Za našu Makedoniju", izabrana je 23. juna 2024. godine.

Ima 20 ministarstava i tri ministra bez resora, a premijer Mickoski ima pet zamenika (vlada.mk/mk-MK/vlada/sostav-na-vlada).

(Beta, 13.07.2026)