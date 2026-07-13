Šabić: Vlast bi jedva dočekala da nas optuži da sabotiramo konstituisanje REM-a

Beta pre 50 minuta

Budući član Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) advokat Rodoljub Šabić ocenio je danas da bi vlast jedva dočekala da optuži nezavisne kandidate da sabotiraju konstituisanje tog tela odbijanjem da prihvate funkcije nakon usvajanja Autentičnog tumačenja Zakona o elektronskim medijima.

Dubravka Valić Nedeljković, Ira Prodanov Krajišnik, Mileva Malešić i Rodoljub Šabić saopštili su u subotu da će uzeti učešće u radu REM nakon što je Skupština Srbije usvojila Autentično tumačenje kojim se njihove ranije ostavke stavljaju van snage.

"Ako u takvoj situaciji ne prihvatimo da preuzmemo funkciju u Savetu REM, vlast bi dobila priliku da naše postupanje predstavlja kao suprotno zakonu, a da sopstvenu odgovornost za višegodišnje nefunkcionisanje REM, nastavak institucionalne blokade i posledice koje takva blokada ima po vladavinu prava i evropski put Srbije prebaci na nas i na organizacije i građane koji su se borili za zakonit REM", kazao je Šabić.

On je za dnevni list Danas rekao da će nezavisni kandidati pokušati da poprave situaciju na medijskoj sceni i da je REM neophodan srpskom društvu.

"Naša medijska scena je katastrofalna, mediji su pretvoreni u platforme za obračune. REM je u totalno zapuštenoj situaciji, radi po statutu od pre dvadeset godina i ne zna se ni ko treba da sazove narednu sednicu", izjavio je advokat.

Narodna skupština usvojila je u petak Autentično tumačenje po kom ostavke četvoro kandidata predstavljaju faktičke, političke izjave o neprihvatanju funkcija, koje same po sebi nisu dovoljne da proizvedu pravno dejstvo.

Tumačenje polazi od toga da mandat može prestati ostavkom tek ako je prethodno i započeo.

Nezavisni kandidati za članove Saveta REM saopštili su da, bez obzira na različita mišljenja o njegovoj sadržini, autentično tumačenje Narodne skupštine ima zakonsku snagu, obavezuje sve i ima povratno dejstvo.

(Beta, 13.07.2026)