Studenti pitali Vučića: Ko si bre ti da se, uprkos Ustavom ograničenim ovlašćenijima, pitaš o svemu?

Beta pre 3 sata

Studenti u blokadi pitali su danas predsednika Srbije Aleksandra Vučića, čiji je kabinet nedavno pokrenuo sajt "Ko si bre ti?" za prijavu bahatih funkcionera i korupcije, "ko je bre on" da se uprkos Ustavom jasno ograničenim ovlašćenjima, pita o svemu.

"Ko si bre ti? Da se za svaki problem u Srbiji čeka tvoja dozvola, a institucije ćute. Ko si bre ti? Da ne smeš da raspišeš izbore, a istovremeno se predstavljaš kao najnadležniji za sve", naveli su studenti na Instagramu.

Studenti su naveli da kada se otvori fabrika, kada se gradi put, kada se deli pomoć - on je zaslužan, a kada postoji problem, svi čekaju njegovu dozvolu, zbog čega su ocenili da bez njegove saglasnosti - "niko ništa ne sme, ne može ili neće da uradi".

"I ako si već, po sopstvenim postupcima, nadležan za sve, hoćeš li jednog dana biti i odgovoran za sve? Jer država nije jedan čovek. Država su institucije. A kada sve zavisi od jednog čoveka, država više ne postoji", dodali su studenti.

Prema njihovim rečima, u državi u kojoj institucije funkcionišu, korupcija se prijavljuje tužilaštvu, policiji i drugim nadležnim organima, a sajtom poput "Ko si bre ti?" i pozivanjem građana da korupciju prijave predsedniku, šalje se poruka da u Srbiji institucije nisu dovoljne, da nisu sposobne ili da nisu bitne.

"Kao da postoji samo jedna adresa za sve probleme, samo jedan čovek. Godinama slušamo kako predsednik saopštava koje će zakone usvojiti Skupština Srbije, najavljuje mere pre nego što ih usvoji Vlada, određuje prioritete budžeta, najavljuje investicije, povećanje plata i penzija i državnu pomoć predstavlja kao ličnu velikodušnost, a ne kao novac svih građana Srbije", dodaje se u saopštenju.

Dok se građani pozivaju da prijavljuju bahate funkcionere, kako su naveli studenti, javnost i dalje čeka odgovore na brojne afere koje prate vrh vlasti.

"Od Jovanjice, preko Savamale, Generalštaba, pomilovanja SNS batinaša, 'Oskara', pa do afere u kojoj ljudi završavaju u buradima, a vrh policije se dovodi u vezu sa prikrivanjem zločina. Umesto institucija koje rade svoj posao, dobijamo još jednu političku kampanju", navodi se u saopštenju.

(Beta, 13.07.2026)