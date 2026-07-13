Tadić (SDS): „Vučiću bi odgovarala kohabitacija, stvorio bi privid demokratičnosti“

Beta pre 1 sat

Lider Socijaldemokratske stranke (SDS) Boris Tadić ocenio je danas da bi aktuelnom predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću odgovarala kohabitacija nakon izbora, jer bi na taj način bio stvoren privid demokratičnosti.

Tadić, koji je bio predsednik Srbije od 2004. do 2012. godine, rekao je u intervjuu za dnevni list Danas da bi Vučić pomoću kohabitacije umirio tenzije u zemlji.

"Dok bi naša strana slavila 'veliku pobedu', on bi iza kulisa slavio platformu za mogućnost još jačeg pozicioniranja njegove vlasti. Predsednik u kohabitaciji mora da ima ozbiljan nivo veština i političkog iskustva da bi iz nje izašao kao pobednik i to je vrlo kompleksna situacija", smatra lider SDS.

Po njegovim rečima, ukoliko dođe do tog scenarija, budućnost Srbije će zavisiti od znanja i veština opozicionog predsedničkog kandidata.

Ocenio je da bez koordinacije i dogovora svih opozicionih aktera nije moguće poraziti aktuelnu vlast.

"Naravno da postoji mnogo načina da se svaki njegov (Vučićev) korak okrene protiv njegove vlasti, ali i naravno da o tim načinima ne bi trebalo da govorimo javno, već iza zatvorenih vrata. Nažalost, naša strana još nije preduzela taj prvi korak – razgovori i koordinacija svih opozicionih aktera. Bez tog koraka imaćemo samo podele na kojima Vučić sve vreme i vlada", smatra Tadić.

Ocenio je da Srbija nema luksuz da propusti još jednu šansu da smeni vlast Srpske napredne stranke (SNS) i da zato nije vreme za eksperimentisanje, već za ozbiljnu strategiju i organizaciju.

Upitan da li bi bezuslovno podržao kandidata studentske liste na predsedničkim izborima ko god to bio, odgovorio je odrično.

"Imam dovoljno političkog iskustva, iskustva velikih pobeda i još važnije iskustva poraza, da bih ikada podržao bilo kog kandidata na neviđeno. Taj pristup 'bilo ko može da pobedi' i 'svejedno ko je, samo da ih pobedimo' je izraz političke nezrelosti našeg društva i put u sunovrat kojim smo nažalost više puta do njega došli", zaključio je Tadić.

(Beta, 13.07.2026)