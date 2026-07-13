Talasi američkih napada na Talas, Teheran uzvraća bombardovanjem emeričkih baza u okolnim zemljama

Beta pre 56 minuta

 SAD su jutros i tokom prošle noći izvele nekoliko talasa napada na Iran kao odgovor na iranski napad na transportni brod sa kontejnerima, dok je Iran uzvratio napadom na zemlje širom Bliskog istoka. 

Iranski državni mediji javili su da je nekoliko lokacija u Iranu napadnuto i da je poginula najmanje jedna osoba, a Revolucionarna garda Irana saopštila je da je započela novu rundu napada širom Bliskog istoka.

Centralna komanda vojske SAD navela je da su u današnjima napadima pogođene desetine ciljeva u Iranu, uključujući sisteme za protivvazdušnu odbranu i radare, kao i opremu za lansiranje projektila i dronova i glisere. 

"Ormuski moreuz je vitalni pomorski koridor za globalnu trgovinu. Iran ga ne kontroliše. Američke snage su spremne da obezbede slobodu plovidbe za komercijalne brodove uprkos kontinuiranoj neopravdanoj agresiji, uznemiravanju, pretnjama i proizvoljnim izjavama Irana", saopštila je Centralna komanda.

Teheran je juče napao Bahrein, Kuvajt, Katar, Jordan, i Oman.

Američka vojska je u nedelju saopštila da je pogodila oko 140 meta, uključujući lokacije za lansiranje raketa i dronova, skladišta municije, komunikacionu opremu i druge.

Iran je uzvratio napadom na zemlje u regionu u kojima su stacionirane američke trupe, insistirajući da sam mora da kontroliše moreuz i naplaćuje brodovima prolaz kroz njega.

Vojska SAD i američki predsednik Donald Tramp tvrde da je moreuz otvoren, dok vlasti Irana tvrde da brodovi ne mogu da prođu. 

Iran od početka rata 28. februara i ubistva Vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija napada brodove u Persijskom zalivu.

(Beta, 13.07.2026)

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