Tramp: Ponovo se uvodi blokada Irana u Ormuskom moreuzu uz naplatu za prolaz

Predsednik SAD Donald Tramp (Trump) izjavio je danas da Sjedinjene Američke Države "ponovo uvode" blokadu Irana u Ormuskom moreuzu i da će naplaćivati brodovima za bezbedan prolaz, posle još jedne jake razmene vatre koja preti pregovorima za okončanje rata.

Tramp je preko društvnih mreža rekao da iranski brodovi neće više moći da putuju kroz moreuz i da će Amerika naplaćivati putarinu na dozvoljen teret, kako se pojačao sukob sa Iranom pošto mirovni pregovori ne ostvaruju značajan napredak.

"Ponovo uvodimo iransku blokadu, tako se zove zato što ona zaustavlja samo iranske brodove ili klijente koji hoće da uđu ili izađu. Sve druge zemljle će imati fer i otvorenu upotrebu moreuza", napisao je Tramp preko društvenih mreža.

Tramp je rekao da će naplaćena putarina pomoći da se pokriju troškovi potrebni da se obavlja posao pružanja bezbednosti i sigurnosti u tom "vrlo nesigurnom delu sveta".

Petina svetske nafte i gasa prolazila je kroz moreuz pre nego što je Iran preuzeo kontrolu nad moreuzom posle početka rata.

Najnovija razmena vatre izazvana je iranskim napadom na brod kontejner u nedelju u Ormusko moreuzu. Iran je preuzeo kontrolu nad tim kritičnim plovnim putem za naftu i gas od kada su SAD i Izrael počeli rat 28. februara.

Iran navodi da ima prava da upravlja saobraćajem kroz moreuz i potencijalno naplaćuje putarinu u skladu sa privremenim mirovnim dogovorom postignutim prošlog meseca.

SAD i drugi to osporavaju, pozivajući se na međunarodni zakon o slobodi plovidbe, a američka vojska je pokušala da ustanovi alternativnu rutu van iranske kontrole.

Privremenim dogovorom postignutom između SAD i Irana prošlog meseca je prekinuta blokada moreuza i od strane Irana i od strane SAD-a.

Prema tom dogovoru, uveden je 60-odnevni prekid vatre tokom koga dve strane treba da se dogovore o konačnom kraju rata. Već je skoro pola tog vremena prošlo.

I SAD i Iran su danas tvrdili da kontrolišu moreuz.