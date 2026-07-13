Završen prvi upisni rok na Univerzitetu u Beogradu, najveće interesovanje za psihologiju

Beta pre 1 sat

Prvi upisni rok za školsku godinu 2026/2027. na fakultete Univerziteta u Beogradu završen je danas, upisano je ukupno 11.687 studenata, a najveće interesovanje bilo je za psihologiju na Filozofskom fakultetu.

"Univerzitet u Beogradu beleži veći broj upisanih studenata nego prethodne tri godine, a u odnosu na prvi upisni rok prošle školske godine imamo 703 upisana studenta više", naveli su oni.

Prema njihovim rečima, sva mesta popunjena su na Arhitektonskom, Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Fakultetu političkih nauka i Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja.

Najveće interesovanje i ove godine bilo je za studijske programe Psihologija na Filozofskom fakultetu i Logopedija na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju.

"Prema preliminarnom izveštaju, u prvom upisnom roku upisano je ukupno 11.687 studenata, od kojih je 7.812 steklo pravo na finansiranje iz budžeta, dok je 3.875 upisano u statusu samofinansirajućih studenata", saopštio je Univerzitet.

(Beta, 13.07.2026)