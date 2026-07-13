Cene nafte skočile nakon Trampovih pretnji da će uvesti naknadu za brodove kroz Ormuški moreuz

Vašington će ponovno blokirati iranske brodove u Ormuskom moreuzu i uvesti taksu na druge terete Novi sukobi između SAD i Irana, kao i napadi na energetsku infrastrukturu, povećali su strah od poremećaja snabdevanja Cene nafte su danas skočile za više od šest odsto nakon što je američki predsednik Donald Tramp najavio da će Vašington ponovo uspostaviti blokadu iranskih brodova koji koriste Ormuski moreuz i uvesti naknadu za ostale teretne brodove koji prolaze tim