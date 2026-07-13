(Foto, video) Ljudi živi goreli u automobilima, turistički raj postao pakao: "Izgledalo je kao da je pala bomba, sve je sprženo!"

Blic pre 34 minuta
(Foto, video) Ljudi živi goreli u automobilima, turistički raj postao pakao: "Izgledalo je kao da je pala bomba, sve je…

"Dok smo se udaljavali od požara, izgledalo je kao oblak dima u oblaku pečurke, kao da je bomba eksplodirala", rekao je jedan svedok "Mogli ste da vidite sjaj na nebu u daljini.

Jedini način na koji mogu to da opišem je kako je moja majka nekad opisivala bombardovanje Londona u Drugom svetskom ratu", rekao je drugi svedok Požar koji je zahvatio Andaluziju, na jugu Španije, usmrtio je 12 ljudi, a svedoci su opisali užase vatrene stihije koja je izbila u četvrtak uveče u području kod planina Sijera de Los Filabres u provinciji Almerija. U epicentru požara bilo je andaluzijsko selo Bedar. Na snimcima se vidi crna, spržena zemlja na brdima kao
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