Gde Srbi mogu na more bez EES sistema: Za neke destinacije dovoljna je lična karta, za neke treba pasoš i viza, evo kompletno spiska

Blic pre 19 minuta
Gde Srbi mogu na more bez EES sistema: Za neke destinacije dovoljna je lična karta, za neke treba pasoš i viza, evo kompletno…

Za popularne destinacije kao što su Crna Gora, Bosna i Hercegovina i Albanija, nije potrebna viza ni EES registracija, a može se putovati i sa ličnom kartom.

Važno je proveriti važenje pasoša pre putovanja, jer mnoge zemlje zahtevaju da važi još nekoliko meseci nakon ulaska. Građani Srbije koji ovog leta putuju u inostranstvo već se susreću sa novim pravilima na šengenskim granicama. Sistem ulaska i izlaska iz Evropske unije (EU) zamenio je klasično pečatiranje pasoša, pa prilikom prelaska spoljne granice Šengena putnici iz Srbije se evidentiraju kroz novi sistem, koji podrazumeva proveru podataka iz dokumenta,
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