Glumica Ljiljana Stjepanović imala zdravstvenih problema, a evo kako sada izgleda! Lidija Vukićević objavila sliku i oduševila sve: Ne skida osmeh sa lica

Blic pre 51 minuta
Glumica Ljiljana Stjepanović imala zdravstvenih problema, a evo kako sada izgleda! Lidija Vukićević objavila sliku i oduševila…

Ljiljana Stjepanović je pre nekoliko meseci hitno primljena u bolnicu.

Tokom boravka u bolnici, Ljiljana je izjavila da njeno zdravstveno stanje nije dobro i da je u neizvesnosti. Popularna glumica Lidija Vukićević oglasila se na svom Instagram profilu i podelila predivan trenutak sa svojom starijom i uvaženom koleginicom. Ona je pozirala sa našom proslavljenom dramskom umetnicom Ljiljanom Stjepanović, a emotivni susret odmah je zabeležen zajedničkom fotografijom. Lidija je pozirala nasmejana sa prepoznatljivim crnim loknama i
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