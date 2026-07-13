Glumica Ljiljana Stjepanović imala zdravstvenih problema, a evo kako sada izgleda! Lidija Vukićević objavila sliku i oduševila sve: Ne skida osmeh sa lica

Ljiljana Stjepanović je pre nekoliko meseci hitno primljena u bolnicu.

Tokom boravka u bolnici, Ljiljana je izjavila da njeno zdravstveno stanje nije dobro i da je u neizvesnosti. Popularna glumica Lidija Vukićević oglasila se na svom Instagram profilu i podelila predivan trenutak sa svojom starijom i uvaženom koleginicom. Ona je pozirala sa našom proslavljenom dramskom umetnicom Ljiljanom Stjepanović, a emotivni susret odmah je zabeležen zajedničkom fotografijom. Lidija je pozirala nasmejana sa prepoznatljivim crnim loknama i