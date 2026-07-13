Haos u Liježu: Muškarac uhapšen u Belgiji sa više od 30 kanistera "gasa smejavca"

Naknadnim pretresom stana pronađeno je još 22 kanistera azot-suboksida.

Azot-suboksid, poznat i kao "gas smejavac", je hemijsko jedinjenje koje se koristi u medicini za anesteziju Belgijska policija uhapsila je danas muškarca u gradu Liježu nakon što je u njegovom automobilu i stanu pronašla ukupno 34 kanistera azot-suboksida, poznatog kao "gas smejavac", saopštilo je danas tužilaštvo u tom gradu u Valoniji. Muškarac rođen 2000. godine zaustavljen je tokom vožnje u Liježu, kada su policajci prilikom kontrole u njegovom vozilu pronašli