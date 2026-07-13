Kampanja ograničena na 6 miliona evra Menja se zakon o finansiranju političkih aktivnosti: Uvedeni limiti za troškove, evo ko će državi morati da vrati svaki dinar

Drastično su smanjeni iznosi maksimalnih donacija koje fizička i pravna lica mogu dati političkim partijama Predlog zakona predviđa dodatna sredstva za stranke koje na listama imaju više od 40 odsto ena i u skladu je sa preporukama posmatrača OEBS-a Najviše šest miliona evra stranke će moći da potroše na parlamentarne ili prvi krug predsedničkih izbora, one koje na izborima osvoje manje od jedan odsto glasova moraće da vrate svaki dinar dobijen od države za