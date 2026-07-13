Na Univerzitet u Beogradu upisano 11.687 studenata: Evo još koliko je slobodnih mesta ostalo za 2. i 3. upisni rok

Psihologija na Filozofskom fakultetu i ove godine privukla je najviše kandidata – za 116 mesta konkurisalo je 556 studenata Zapaženo interesovanje bilo je i za Logopediju, sa 225 prijava na 50 mesta, dok je slabio interes za nastavničke programe U prvom upisnom roku na fakultete Univerziteta u Beogradu upisano je 11.687 studenata, od kojih je 7.812 steklo pravo na finansiranje iz budžeta, dok je 3.875 upisano u statusu samofinansirajućih studenata. Kako je saopštio