Novak Đoković stigao u Crnu Goru! Slavni teniser otišao pravo kod zubara: U japankama i šorčiću napravio haos kad se pojavio…

Bio je vrlo pristupačan i rado se slikao sa fanovima, dolazeći u ležernoj sportskoj odeći.

U Srbiji Đoković poseduje luksuzni penthaus u Beogradu, imanje na Kosmaju i monumentalnu vilu kraj Pavlovačkog jezera. Čuveni srpski teniser Novak Đoković stigao je sa Vimbldona u Crnu Goru. Kako Novak neretko provodi vreme u ovoj državi, posebno tokom leta, ne čudi što je odlučio da ode baš tamo, a ovog puta nije otputovao na primorje samo da odmara. Novak Đoković je iskoristio priliku i posetio jednu zubarsku kliniku, a nastala je opšta pometnja kad se pojavio.