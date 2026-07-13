Peter Mađar smenjuje predsednika Mađarske: Politički potres u državi! Novi premijer menja ustav, Orban odmah odgovorio: "Ako ga silom razrešite funkcije..."

Za izmene Ustava glasalo je 139 poslanika, šest je bilo protiv Izmenama je predviđeno da dan nakon njihovog stupanja na snagu prestane mandat aktuelnog predsednika Republike Mađarski parlament usvojio je danas 17. izmenu Ustava, kojom će, između ostalog, biti omogućen prestanak mandata aktuelnog predsednika Mađarske Tamaša Šujoka dan nakon stupanja izmena na snagu, a mađarski premijer Peter Mađar ocenio je da je reč o važnom koraku u, kako je naveo, obnovi ustavnog