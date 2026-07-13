Pronašli čoveka koji 39 godina sam živi u šumi: Mislili su da je lud, a onda je otkrio šta mu se dogodilo: "Nisam imao sreće" (video)

Blic pre 5 minuta
Pronašli čoveka koji 39 godina sam živi u šumi: Mislili su da je lud, a onda je otkrio šta mu se dogodilo: "Nisam imao sreće"…
Čiko živi sam već 39 godina u zabačenom delu Amazonske prašume, potpuno izolovan od savremenog društva Ekipa Jutjub kanala 'Yes Theory' pronašla ga je i dokumentovala njegov način života u skladu sa prirodom Duboko u prostranstvima amazonske prašume, daleko od gradova, puteva i savremenog načina života, postoje ljudi koji su izabrali potpuno drugačiji put. Njihov svakodnevni život odvija se u potpunom skladu sa prirodom, bez tehnologije, prodavnica i uobičajenih
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„Bilo je jezivo“: Drama na Zvezdinom letu za Rusiju (VIDEO)

„Bilo je jezivo“: Drama na Zvezdinom letu za Rusiju (VIDEO)

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Pod komandom Nasera Orića ubijeno 69 Srba: Obeležene 34 godine od stradanja na Petrovdan, za zločin još uvek niko nije…

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Evakuisano skoro 2 miliona ljudi: Tajfun nosi krovove i drveće, nivo vode na ulicama sve veći (foto/video)

Evakuisano skoro 2 miliona ljudi: Tajfun nosi krovove i drveće, nivo vode na ulicama sve veći (foto/video)

Večernje novosti pre 22 sata
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Pronašli čoveka koji 39 godina sam živi u šumi: Mislili su da je lud, a onda je otkrio šta mu se dogodilo: "Nisam imao sreće"…

Pronašli čoveka koji 39 godina sam živi u šumi: Mislili su da je lud, a onda je otkrio šta mu se dogodilo: "Nisam imao sreće" (video)

Blic pre 5 minuta
"Nemam komplekse, kuvam na moru" Naša pevačica ima kuću u Crnoj Gori, ovde provodi većinu leta: "Svako želi malo privatnosti"…

"Nemam komplekse, kuvam na moru" Naša pevačica ima kuću u Crnoj Gori, ovde provodi većinu leta: "Svako želi malo privatnosti"

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Maja JE HTELA DA OTME MUŽA CECINOJ ĆERKI ANASTASIJI! Htela je i DUŠKA TOŠIĆA! A onaj je udarao po glavi na moru! Stanija TVRDI ŠOKANTNE STVARI!

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