Pronašli čoveka koji 39 godina sam živi u šumi: Mislili su da je lud, a onda je otkrio šta mu se dogodilo: "Nisam imao sreće" (video)

Čiko živi sam već 39 godina u zabačenom delu Amazonske prašume, potpuno izolovan od savremenog društva Ekipa Jutjub kanala 'Yes Theory' pronašla ga je i dokumentovala njegov način života u skladu sa prirodom Duboko u prostranstvima amazonske prašume, daleko od gradova, puteva i savremenog načina života, postoje ljudi koji su izabrali potpuno drugačiji put. Njihov svakodnevni život odvija se u potpunom skladu sa prirodom, bez tehnologije, prodavnica i uobičajenih