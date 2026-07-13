Psihijatrijski bolesnici i astmatičari u većem broj zvali Hitnu pomoć, bilo i intervencija zbog pijanstva

Zabeleženo je nekoliko slučajeva intervencija zbog alkoholisanih osoba koje su prebačene na detoksikaciju Ukupno je Hitna pomoć intervenisala 109 puta, od čega 19 puta na javnim mestima Noć u Beogradu je protekla relativno mirno, rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći.

Prema rečima dežurnog lekara, medicinske ekipe nisu imale intervencije zbog saobraćajnih udesa, niti zbog povreda u tučama. Bilo je nekoliko intervencija zbog osoba u alkoholisanom stanju, koje su odvezene na detoksikaciju na odeljenje toksikologije VMA. Hitna pomoć je intervenisala protekle noći ukupno 109 puta, od čega je 19 intervencija obavljeno na javnim mestima. Najviše poziva je bilo zbog hroničnih kardiovaskularnih bolesnika, ali su se u većem broju