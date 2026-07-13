Sa letovanja u smrt Devojka (21) poginula, šestoro dece povređeno! Kombi sa srpskim turistima se prevrnuo po povratku iz manastira: Otkriven uzrok tragedije u Crnoj Gori (foto, video)

U teškoj saobraćajnoj nesreći kod mesta Lipci poginula je 21-godišnja devojka, dok je 16 osoba povređeno.

Među povređenima ima i dece, a petoro putnika nalazi se na intenzivnoj nezi. Devojka (21) je poginula, dok je 16 osoba povređeno u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se juče dogodila u mestu Lipci, na magistralnom putu Kotor–Nikšić u Crnoj Gori. Preliminarni podaci ukazuju na to da je do udesa najverovatnije došlo zbog premora i pospanosti vozača. Kako je saopštila Uprava policije Crne Gore, nesreća se dogodila oko 13.10 časova, kada je mini-bus, koji se kretao iz