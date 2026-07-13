Tramp o vrhovnim vođama Irana: "Hamnei je gotov, njegov sin je 90 odsto gotov"

Blic pre 5 sati
Tramp o vrhovnim vođama Irana: "Hamnei je gotov, njegov sin je 90 odsto gotov"
Modžtaba Hamnei nije se pojavljivao u javnosti od američko-izraelskih napada na Iran 28. februara Nakon preuzimanja vodeće pozicije u Iranu, obraćao se posredno, saopštenjima Iranski ajatolah Modžtaba Hamnei, sin ubijenog ajatolaha Alija Hamneija, je "90 odsto gotov", izjavio je danas predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp dodajući da su najviši iranski vojni komandati ubijeni. - Hamnei je gotov, sin je 90 odsto gotov - rekao je Tramp za Foks Njuz. On
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