Veliki požar blizu Pariza guta sve pred sobom Gore šume, na hiljade ljudi ugroženo, naložena evakuacija: Avioni, helikopteri i čak 400 vatrogasaca se bori sa vatrenom stihijom

Zbog požara je ugroženo 1.000 stanovnika i turista, evakuisna polovina opštine Vodue U gašenju požara učestvuje 400 vatrogasaca, dva aviona i helikopteri, a došlo je i do velikih poremećaja u drumskom i železničkom saobraćaju Veliki požar koji je izbio u poznatoj šumi kod gradića Fontenblo u departmanu Sena i Marna u centralnoj Francuskoj, nedaleko od Pariza, opustošio je 800 hektara zemljišta koje je uglavnom pod šumom, preteći da se proširi i na 1.000 hektara i