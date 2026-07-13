Veliki požar blizu Pariza guta sve pred sobom Gore šume, na hiljade ljudi ugroženo, naložena evakuacija: Avioni, helikopteri i čak 400 vatrogasaca se bori sa vatrenom stihijom

Blic pre 1 sat
Veliki požar blizu Pariza guta sve pred sobom Gore šume, na hiljade ljudi ugroženo, naložena evakuacija: Avioni, helikopteri i…
Zbog požara je ugroženo 1.000 stanovnika i turista, evakuisna polovina opštine Vodue U gašenju požara učestvuje 400 vatrogasaca, dva aviona i helikopteri, a došlo je i do velikih poremećaja u drumskom i železničkom saobraćaju Veliki požar koji je izbio u poznatoj šumi kod gradića Fontenblo u departmanu Sena i Marna u centralnoj Francuskoj, nedaleko od Pariza, opustošio je 800 hektara zemljišta koje je uglavnom pod šumom, preteći da se proširi i na 1.000 hektara i
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