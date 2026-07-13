(Video) Dejan Vuk Stanković o završnom ispitu: "U srednje škole upisalo se 57.580 đaka, preostalo još 10.000 slobodnih mesta"

Blic pre 2 sata
(Video) Dejan Vuk Stanković o završnom ispitu: "U srednje škole upisalo se 57.580 đaka, preostalo još 10.000 slobodnih mesta"…
Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je danas da je upis učenika u srednje škole uspešno završen, uprkos svim izazovima, koji, kako je naveo, predstavljaju ođek prošlogodišnje krize u obrazovnom sistemu i istakao da se u prvom i drugom upisnom roku uspešno upisalo 57.580 đaka, a da je preostalo 10.000 slobodnih mesta. "Zadovoljstvo mi je da smo drugu godinu za redom uspešno položili test kredibiliteta, da smo uspešni realizovali prijemni ispit za učenike
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